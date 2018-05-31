Сильный ураган, пронесшийся по центральной части России и в Поволжье, наделал немало бед. Одиннадцать человек пострадали из-за непогоды в Москве и других городах, пятеро из них дети, передает РИА Новости. Один человек погиб. В Татарстане крыша магазина упала на 33-летнюю женщину, от полученных травм она в скончалась в больнице.
Власти закрывают городские парки и открытые веранды. В Нижнем Новгороде сильным ветром была разрушена кровля трёх башен Кремля. А в
Последствия урагана в Мордовии: были обесточены 216 домов! Днем 30 мая по Мордовии пронесся почти ураганный ветер, сметавший крыши, транспортные остановки, ломавший деревья, столбы… Пострадали десятки машин. Их владельцам придется добиваться компенсации через страховые компании. К счастью, обошлось без человеческих жертв. МЧС по РМ заранее предупреждал, что 30 мая ветер в Мордовии достигнет 25 метров в секунду, что по шкале Бофорта означает сильный шторм. В результате стихийного бедствия в Саранске и нескольких районах республики без света остались 216 домов, в которых проживает 4228 человек. К утру 31 мая ремонтно-восстановительные работы на электросетях практически полностью были закончены. Рухнувшие деревья повредили припаркованные автомобили, остановки, ларьки, заборы… Порывами ветра снесены некоторые кровли на ряде зданий. В случаях, когда упавшие деревья создавали угрозу жизням людей, приезжали спасатели. Сотрудники МЧС распиливали их на ул. Б.Хмельницкого, Саранская, Эрзянская, Пролетарская, проспект Ленина. В районе пересечения ул. Полежаева и Гагарина сотрудники МЧС "демонтировали" дерево, которое упало на остановку общественного транспорта. Также в столице республики случился один пожар, причиной которого мог стать удар молнии. В 15.26 на перекрестке ул. Титова и Мичурина загорелся бесхозный сарай. Пламя быстро перекинулось на стоявшую рядом баню, принадлежащую 66-летней горожанке. Огнеборцам удалось оперативно справиться с бедствием. В одном из дворов по ул. Пролетарской дерево обрушилось на иномарку "Ниссан". Владельцу предстоят дорогостоящий ремонт с заменой лобового стекла. #мордовия #саранск #новости #происшествия #ураган
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