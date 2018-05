Фото: lapsetmag.com

Крупные ритейлеры стараются стимулировать активность покупателей в России, добавляя в свой ассортимент товары с более доступными ценами. В итоге доля одежды из нижнего ценового сегмента достигла 65%, хотя до начала кризиса на нее приходилось чуть больше половины рынка. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на исследование Fashion Consulting Group (FCG).

Сообщается, что в 2014—2015 годах глобальные бренды типа H&M и Mango стремились сохранить позиции с выгодной ценой, при этом российские повышали цены на свою продукцию. В 2016 году темпы роста цен международных и российских брендов выровнялись. В прошлом году и текущем ритейлеры стали вновь использовать две противоположные стратегии: иностранцы захватывают рынок, вводя новые дешевые товары и понижая цены до 30%, а российские бренды увеличивают цены на 10−15% вслед за инфляцией. Так, например, значительное снижение нижней ценовой границы показали Zara, Stradivarius, Marks & Spencer и российская Zarina.

После обвала рубля в 2014 году нижний ценовой сегмент рынка одежды, обуви и аксессуаров рос за счет сокращения среднего, говорится в исследовании. Так, за 2014−2017 годы его доля выросла с 51% до 65%, что соответствует обороту в 1,54 триллиона рублей. Теперь на среднеценовой сегмент приходится 25%, доля люксовых товаров осталась неизменной — 10%.

Участники рынка сообщили, что в начале летнего сезона многие ритейлеры столкнулись со снижением трафика LfL (Like for Like) на 6−10%, поэтому им пришлось искать новые способы сохранения оборотов прошлого года. В данный момент на рынке доминируют две основные стратегии: работа на акциях и скидках и так называемый захват рынка. При этом российские компании работают со скидками, не меняя ассортиментной стратегии, а иностранные придерживаются стратегии захвата рынка. Такая стратегия предполагает изменение ассортиментной политики, при которой увеличивается доля базовых товаров, вводятся новые, крайне дешевые позиции, а доля более дорогих наименований уменьшается.