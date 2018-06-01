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Виктор Томенко 1 июня официально начнет работу в должности врио главы Алтая

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В 12 часов дня сибирский полпред Сергей Меняйло представит его правительству региона

Фото: "Континент-Сибирь"

Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко 1 июня официально начнет свою работу в новой должности. Как сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края, утром в пятницу с большой группой помощников он прибудет в Барнаул.

В 12.00 по местному времени полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представит Виктора Томенко правительству Алтайского края. Также при этом событии будет присутствовать уже бывший руководитель региона Александр Карлин. О других планах нового врио губернатора Алтайского края пока неизвестно. Очевидно, что в первые дни он будет вникать в работу, проводить неформальные встречи с членами краевого правительства.

Сергей Меняйло уже успел охарактеризовать Виктора Томенко, с которым работает более полутора лет, только с положительной стороны.

До назначения в Алтайский край Виктор Томенко работал первым вице-губернатором Красноярского края, председателем правительства региона. Встреча Владимира Путина с Виктором Томенко, на которой было принято решение о его назначении врио губернатора Алтайского края, состоялась 30 мая. В этот же день глава государства снял с этой должности Александра Карлина, который написал заявление по собственному желанию.

8 июня краевой парламент примет решение о назначении внеочередных выборов главы региона. Скорее всего, они состоятся 9 сентября 2018 года и обойдутся местному бюджету не менее чем в 160 миллионов рублей.

Уже известно, что вслед за Александром Карлиным в отставку ушел первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев. О других кадровых перестановках пока неизвестно. Очевидно, что Виктор Томенко будет опираться до выборов на часть прежней команды правительства, но возможны и какие-то изменения.

О том, как прошло представление врио губернатора Алтайского края правительству региона, читайте в ближайшее время на нашем сайте.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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