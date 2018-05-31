Деньги, полученные от курортного сбора в Белокурихе, могут пойти на строительство терренкура вокруг курорта. Об этом порталу Amic.ru сообщил заместитель генерального директора АО "Белокуриха" Олег Акимов.
Однако никто точно не может сказать, куда именно пойдут деньги, решение еще не принято.
"Есть альбом проектов. Нам нравится идея (курорт ее и высказал) сделать общий терренкур вокруг Белокурихи. У нас имеются небольшие терренкуры у гостиниц. А есть возможность сделать вокруг курорта. Это не менее десяти километров", — говорит Олег Акимов.
Напомним, эксперимент по взиманию нового налога с туристов заработал в Алтайском крае с 1 мая 2018 года. В настоящее время сумма сбора — 30 рублей. Его платят путешественники старше 18 лет, проживающие более 24 часов в гостиницах или санаториях города-курорта.
Деньги, собранные с туристов, пойдут на развитие инфраструктуры. Какая сумма поступила за месяц эксперимента, пока неизвестно. Эксперты должны подвести итог 1 июня. Отметим, курортный сбор в Алтайском крае работает только на территории города-курорта. Также налог собирают в Краснодарском и Ставропольском краях. В Крыму старт курортного сбора отложили на год. Там эксперимент начнется 1 мая 2019 года.
Комментарии