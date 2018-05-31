Фото: vk.com/tcrprazdnichny
Торгово-развлекательный центр "Праздничный" в Барнауле получил возможность возобновить работу — 31 мая в Индустриальном районном суде было принято соответствующее решение.
Как рассказал порталу Amic.ru Вазген Торосян, являющийся помощником судьи, рассматривающего это дело, сегодня судом было вынесено определение о назначении по делу судебной экспертизы.
"Кроме того, вынесено определение об отмене обеспечительных мер, которое пока в законную силу не вступило. Оно вступает в силу в течение 15 дней. После того, как определение об отмене обеспечительных мер вступит в законную силу, тогда уже и снимут ограничения", — уточнил собеседник нашего издания.
Экспертиза призвана установить, устранили ли в ТРЦ выявленные здесь нарушения норм безопасности. Напомним, что "Праздничный" не работал с 15 мая.
Также отметим, что в краевой столице после проведенных проверок и выявленных нарушений уже приостанавливали свою работу такие торговые центры, как "Район", "Арена", "Россия", "Гуливер".
Проверки ТЦ в Алтайском крае начались после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", в результате которого погибли 60 человек.
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