Фото: twitter.com
Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросил передать российскому коллеге Владимиру Путину привет. Об этом пишет RT.
"По возвращении передайте тёплый привет от меня президенту Путину", — цитирует издание слова главы Северной Кореи.
Ранее в Twitter-аккаунте МИД РФ появилось видео встречи главы МИД РФ с Ким Чен Ыном.
Лавров пригласил главу КНДР в Россию. Также на встрече в Пхеньяне он передал Ким Чен Ыну теплый привет от Путина.
Добавим, что о встрече Лаврова, который находится с визитом в КНДР, с главой страны не сообщалось. Он провел переговоры с главой МИД страны Ли Ён Хо. Дипломаты обсудили двусторонние отношения, ситуацию вокруг Корейского полуострова и ряд международных вопросов.
Комментарии