Фото: ogirk.ru
В России с января по апрель текущего года выдали 424,7 тысячи ипотечных кредитов на 831,3 миллиарда рублей. Это на 63% в количественном и на 77% в денежном выражении больше показателя за аналогичный период 2017 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение госкомпании "Дом.рф".
Уточняется, что лишь в апреле текущего года выдали 125,3 тысячи кредитов на 249,3 миллиарда рублей (плюс 54% в количественном и плюс 67% в денежном выражении к аналогичному месяцу прошлого года).
В пресс-релизе говорится, что на покупку жилья на первичном рынке предоставлено 108,7 тысячи кредитов на сумму 249 миллиардов рублей (30% выдачи).
Доля рефинансирования в выданных кредитах в январе-апреле составила порядка 15% (125-130 миллиардов рублей). Возможностью рефинансировать свои кредиты воспользовались порядка 65 тысяч заемщиков.
"Пик спроса на рефинансирование пройден (доля рефинансирования в феврале – 17%, в апреле – 13%). Мы считаем, что по итогам года доля рефинансирования в общем объеме выдачи составит 10-15%, ипотечные кредиторы будут стремиться сохранить портфель действующих ипотечных заемщиков", — сказано в сообщении.
За вычетом рефинансирования с начала 2018 года выдано ипотеки на сумму свыше 700 миллиардов рублей (плюс 49% к четырем месяцам прошлого года). Рынок ипотеки растет за счет новых заемщиков, говорится в пресс-релизе.
С начала года средневзвешенная ставка выдачи, по данным госкомпании, составила 9,68% (минус 2,01 процентного пункта к четырем месяцам прошлого года), в том числе по выданным в апреле кредитам – 9,57% (минус 1,87 процентного пункта к апрелю 2017 года). По кредитам на новостройки ставка выдачи в апреле составила 9,43% (минус 1,55 процентного пункта к апрелю прошлого года), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке – 9,63% (-2,06 процентного пункта).
Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней сохранилась на уровне марта — 2,11% (2,52% в 2017 году), отмечается в сообщении.
Комментарии