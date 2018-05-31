Фото: travel.rambler.ru
Низкие температуры и частые осадки подкосили турпоток в Шерегеш и Горный Алтай. Как сообщает издание "Континент-Сибирь", эксперты ряда сервисов онлайн-бронирования отмечают, что сейчас ни Горный Алтай, ни Шерегеш не пользуются спросом у туристов, тогда как традиционно уже в мае, с открытием летнего сезона, турпоток в эти места начинал планомерно расти.
"На конец мая этого года турпоток в Горный Алтай упал на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, глядя на холодную весну, многие опасаются такого же холодного лета и не спешат заранее планировать свой отдых. Количество бронирований на летние месяцы снизилось на 14%, глубина бронирования также существенно ниже, чем годом ранее. Интерес к Шерегешу на данный момент отсутствует практически полностью", — рассказали в пресс-службе компании KUZUK.RU.
В прошлом году туристический поток в Республику Алтай превысил более 2 миллионов человек. При этом власти Алтайского края также утверждали, что из-за холодной зимы интерес в начале 2018 года туристов к региону слегка уменьшился.
Комментарии
И по 30 р. не с кого брать.
Да стопудово из-за погоды, а не из-за отсутствия бабла у жителей преуспевающего края!