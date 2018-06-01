Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Теплая погода без осадков ожидает жителей Алтайского края в пятницу, 1 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры в крае составят +22…+27 градусов. Ветер будет юго-западный, 6-11 метров в секунду с усилением до 13-18 метров.
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В Барнауле также без осадков. Днем в краевой столице температура воздуха составит +22...+24 градуса. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду.
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