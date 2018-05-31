Фото: kompromatural.ru
Силовики смогли пресечь каналы поставок оружия в 14 регионах страны. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ФСБ.
Подчеркивается, что следственные действия прошли в отношении 32 граждан России, которые причастны к приобретению, изготовлению, модернизации и сбыту вооружения.
Операция прошла 29 мая, ее провела ФСБ совместно с МВД.
Сотрудники спецслужб изъяли 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, три минометные мины, 23 взрывателя различных модификаций, порядка четырех тысяч патронов различного калибра, свыше пяти килограммов взрывчатых веществ, 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, детали для изготовления более 30 единиц оружия, комплектующие и оборудование для изготовления боеприпасов.
Кроме этого, силовики раскрыли четыре подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей. Также был задержан россиянин, который находился в федеральном розыске.
В данный момент силовики изучают возможную причастность задержанных к прочим преступлениям.
Комментарии