Фото: avito.ru
Коттедж и два дома, расположенные на одном участке, продают в селе Санниково под Барнаулом за 18,6 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"В основном доме (площадью 230 квадратных метров — прим. ред.) располагается гараж на две машины, в доме есть печь — камин, который растапливается и на первом, и на втором этаже... В доме есть сауна, два санузла, бильярдная и две очень хорошие и просторные кладовые комнаты, пять жилых комнат. На втором этаже большая летняя веранда с отделкой натуральным деревом", — отмечает автор объявления.
Также на участке находится полностью деревянный двухэтажный гостевой дом и двухэтажный дом с теплым гаражом, кухней, санузлом и двумя спальнями.
Кроме того, имеется благоустроенная баня, плодоносящий сад.
Комментарии
ожидаем в скорой продаже дом в 900+ квадратов