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Суд в Барнауле вынес приговор в отношении местного жителя, который умышленно причинил собутыльнику тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Уточняется, что инцидент произошел вечером во вторник, 29 мая, между осужденным и потерпевшим произошел конфликт из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений. Когда мужчины находились рядом с домом по адресу Солнечная поляна, 21, осужденный не менее одного раза ударил приятеля открывашкой для бутылок в живот, причинив ему телесные повреждения, которые повлекли тяжкий вред здоровью.
Суд учел наличие противоправного поведения потерпевшего, состояние здоровья его и его родственников, активное способствование в расследовании преступления и назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.
Приговор вступил в законную силу.
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