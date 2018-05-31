Фото: biwork.ru
Выброшенное фортепиано обнаружили на улице в Бийске, во дворе дома №32 на улице Васильева. Об этом пишет "Бийский рабочий", ссылаясь на читательницу Наталью Черняеву.
Говорится, что на придомовую территорию несколько мужчин вынесли музыкальный инструмент, как мусор, и оставили под деревом.
Сначала женщина подумала, что местные жители переезжают, однако оказалось, что хозяевам фортепиано просто не нужно.
"Разве так должны заканчивать свой путь такие инструменты? Испытала культурный шок, увидев это! Надеюсь, если оно не найдет своего хозяина, то хотя бы службы Бийска как-то ликвидируют это подтверждение падения уровня культуры нашего города…" — цитирует издание слова горожанки.
Издание подчеркивает, что для того, чтобы избавиться от тяжелых предметов, в городе обычно заказывают спецтехнику.
Комментарии
Наукоград ёшкин кот........
спасибо тому, кто вот так же выкинул ножную машинку "Зингер" начала 20 века. до сих пор стоит в гараже , 43 года шьёт отлично то, что не могут другие(тент для лодки например) , правда на электроприводе.
А вот такие хамские люди - будут они ещё деньги тратить на утилизацию своих ненужных вещей! Им все должны! Но они - никому и никогда.
там чугунная станина трёхпудовая. пусть бомжи утилизируют и сдадут по 20р\кг
а у костра из дров погреются бояркой
Половина дерева, можно было разобрать. А вдруг кому надо домой инструмент?
Плазма наверно невлезала из-за пианины
ребенку щас синтезатор проще взять с наворотами и обучалками от 1-3тыр.
в СПб видел на Авито - рояли концертные 100-летние Стэнвей и Беккер задаром отдавали, и то желающих мало.
видел в нете - в центре города стоит розовое пианино, на котором играют прохожие. от туристов сэлфи сделать отбоя нет! вот тебе и туркластер.
а рядом старый запорожец-клумба очень стильно.
Азербайджанский парень поразил всех в самом центре Йошкар Олы ...
В центре города Йошкар Ола стоит пианино. Любой человек может подойти и сыграть на нем. Этот парень так и сделал.
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