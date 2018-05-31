Фото: eurosport.ru
Француз Зинедин Зидан объявил об уходе с должности главного тренера мадридского футбольного клуба "Реал". Об этом пишет "Р-Спорт".
45-летний спортсмен сделал заявление на пресс-конференции. Он объяснил, что его решение связано с тем, что команде нужны изменения.
"Это может показаться немного странным, но это нужно было сделать на благо всех нас. Эта команда должна продолжать выигрывать, и она нуждается в изменениях спустя три года, в новом мнении, в другом методе работы", — цитирует агентство слова Зидана.
Тренер добавил, что любит футбольный клуб, и поблагодарил его президента Флорентино Переса.
Зидан стал главой "Реала" в 2016 году. Под его руководством клуб три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, два раза одержал победу в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.
Комментарии
С одной стороны правильно- нужно уходить непобежденным, но Суперкубок 2018 нужно было бы добить.