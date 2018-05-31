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В Алтайском крае вступил в силу приговор в отношении 15 членов преступного сообщества и шести лиц, которые действовали с ними в составе группы по предварительному сговору. Об этом пишет пресс-служба СУ СКР по региону.
Суд установил, что преступное сообщество в 2012-2013 годах создал Чкадуа, который занимал высшее положение в преступной иерархии, совместно с Хатамовым, которого он наделил статусом "положенца" Алтайского края. Последний затем руководил всей деятельностью преступного сообщества, которое состояло из двух организованных групп, действовавших на территории региона до мая 2014 года.
Члены одной из группировок в Барнауле совершали вымогательства у физлиц, которые имеют долговые обязательства, а также у лиц, которые занимаются частными грузо- и пассажироперевозками. Под угрозами применения физического насилия и уничтожения имущества они установили для таксистов ежемесячные поборы в размере от 500 до 1000 рублей с каждого. Собранные деньги направлялись на нужды сообщества и в "общак". Суд доказал совершение вымогательств в отношении 37 потерпевших. Одним из эпизодов преступной деятельности было требование, которое выдвинули барнаульскому предпринимателю, о передаче осужденным денег в размере 45 миллионов рублей.
Члены второй группы защищали участников первой, а также реализовывали высказанные в адрес потерпевших угрозы и принимали участие в конфликтах с противоборствующими группами уголовно-криминальной направленности. Установлено, что все они являлись физически развитыми, занимались боевыми видами спорта, одерживали победы на региональных и местных соревнованиях, а также тренировали молодежь. При столкновениях с противоборствующими криминальными группировками члены группы применяли полученные ими навыки, использовали металлические пруты, биты и различные виды оружия.
В целях конспирации злоумышленники использовали разные номера сотовых телефонов, зарегистрированные на иных лиц, а также интернет-приложения, которые не прослушивались операторами сотовой связи.
В мае-июне 2013 года в ходе разгоревшегося конфликта между Хатамовым и другим лицом стойкой уголовно-криминальной направленности, не желающим признавать его "авторитет", Чкадуа дал указание наказать последнего вплоть до физического устранения за несоблюдение уголовно-криминальных понятий, негласных криминальных обычаев и традиций.
Покушение на убийство неугодного лица было совершено 21 июня 2013 года около 23:00 на перекрестке улицы Северо-Западной и проспекта Ленина. В результате преступления был застрелен его друг, который находился с ним в салоне автомобиля. В ходе нападения осужденные применили целый арсенал имеющегося у них оружия: два обреза охотничьих ружей, травматический пистолет "ОСА", биты и шумовое устройство.
Также суд установил, что до создания преступного сообщества в декабре 2012 года четверо осужденных в Барнауле мошенническим путем похитили деньги банка в сумме 250 тысяч рублей.
Судебное разбирательство по данному уголовному делу продолжалось около двух лет. За это время было исследовано свыше 120 томов доказательств, которые собрали органы предварительного расследования, допрошено более 200 человек. Осужденные отрицали свою причастность к совершению указанных преступлений, но их вина подтверждена в полном объеме.
По словам прокуроров, это уголовное дело первое в стране, по которому вынесен и вступил в законную силу обвинительный приговор по статье "создание и руководство преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии".
В зависимости от степени вины и роли в совершении преступлений, 21 виновное лицо получили разные сроки наказания — от двух лет и шести месяцев до 17 лет лишения свободы.
Осужденные обжаловали судебное решение, но Верховный суд РФ, рассмотрев апелляционные жалобы, не нашел оснований для их удовлетворения и оставил приговор краевого суда без изменения.
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