46 школьников Алтайского края получили в 2018 году именные стипендии депутата Госдумы, руководителя регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александра Терентьева. Награждали победителей ежегодного конкурса на получение стипендии депутаты и руководители местных отделений партии.
20 школьников будут получать стипендии весь следующий учебный год, еще 26 школьников получили разовые стипендии в размере 3000 рублей. Стипендиаты выбраны из разных уголков Алтайского края: из 28 районов и 7 городов.
Депутат Алтайского краевого Заксобрания Александр Николайчик поздравил школьников из Первомайского района, а депутат АКЗС Михаил Никишанин и депутат Барнаульской городской Думы ГД Егор Банщиков — ребят из Тальменского района. В Бийске школьнику вручил стипендию депутат городской Думы, руководитель местного отделения "Справедливой России" Олег Гузеев
Конкурс на предоставление стипендии депутата Госдумы Александра Терентьева проходит с 2010 года. За это время стипендию получили 182 школьника. Им ежемесячная стипендия в размере 3000 рублей выплачивалась в течение всего учебного года. Еще 267 учащихся, не ставшие победителями конкурса, получили разовые стипендии.
Целью проекта является поддержка детей и подростков из малообеспеченных семей, добившихся значительных успехов в спорте.
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