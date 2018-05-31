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Минэкологии Египта впервые за историю наблюдений зафиксировало появление синего кита в Красном море в районе залива Акаба. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение ведомства.
В министерстве отметили, что глава ведомства Халед Фахми распорядился отслеживать и фиксировать передвижения кита.
Сообщается, что Красное море не является обычной средой обитания данного млекопитающего. Сейчас специалисты устанавливают причины, по которым кит мог попасть в воды Красного моря.
При этом экологи заверяют, что кит не является хищным и не представляет угрозы для людей, однако предпочтительнее не приближаться к нему и держаться на расстоянии.
В ведомстве подчеркнули, что речь идет о виде, который может достигать 24 метров в длину.
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