Лучший способ сделать детей хорошими — это сделать их счастливыми, говорил Оскар Уайльд. Но счастье, как и воспитание, каждый представляет по-своему. Мы спросили у алтайских депутатов и общественника, как они воспитывают своих детей и делают их счастливыми. Мини-опрос показал, что почти все видят грань между адекватной заботой и гиперопекой. Что же, давайте посмотрим. И кстати, с Днем защиты детей, господа взрослые.

Александр Молотов, депутат Алтайского краевого Заксобрания, воспитывает сына пяти лет:

"Главное — любить ребенка, относиться внимательно к его проблемам, страхам, всегда слушать его. У нас с сыном есть традиция: каждый вечер я ему читаю. Раньше это были сказки, теперь энциклопедии. Еще в воспитании важна системность. Ребенок должен понимать, что есть правила и не надо от них отступать. Что касается выбора профессии и пути в жизни, то мы с женой не будем на него давить, принимать за него решения. Вырастет — сам определится. Сегодня, например, он хочет быть архитектором, геологом, ювелиром. Он умный мальчик, но не очень любит учиться. Мы шутим: пойдешь мойщиком машин работать. Но кроме шуток, главное для нас, чтобы он вырос достойным человеком".

Фото предоставлено Amic.ru Александром Молотовым

Фото предоставлено Amic.ru Александром Молотовым

Юрий Абдуллаев, сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта, папа двух сыновей двенадцати и девяти лет и двух дочерей семи и трех лет:

"Я не считаю себя самым хорошим родителем. В плотном рабочем графике времени на воспитание не хватает. Но воспитывая четверых детей, мы с супругой поняли, что с одним общим лекалом к каждому подойти не удастся. Каждый ребенок — личность, у каждого свои особенности. Они все похожи на нас, на бабушек и дедушек, но все совершенно разные. Еще один важный вывод — не надо всю свою жизнь без остатка посвящать воспитанию детей. Родитель тоже должен быть личностью, иметь свои хобби, увлечения, не забывать о себе. Каждый проживает свою жизнь сам, прожить ее за детей не удастся. Я с друзьями каждый год уезжаю в горы, хожу в походы. Жена занимается рукоделием. И мы это делаем для себя. А дети смотрят и учатся на реальном примере. Если я хочу, чтобы дети читали, я читаю сам. Если я хочу, чтобы они выросли трудолюбивыми, то и сам работаю качественно. Правильно говорят: не стоит воспитывать детей, стоит воспитывать себя".

Фото предоставлено Amic.ru Юрием Абдуллаевым

Александр Гросс, депутат Барнаульской городской Думы, директор АО "Барнаульская тепломагистральная компания":

"В нашей семье пятеро детей – четверо сыновей и дочь. Особых секретов воспитания нет. Главное — вести себя с детьми на равных, смотреть на ребенка как на взрослого человека. Это и проявление доверия, и воспитание в ребенке понимания, что за поступки придется нести ответственность. Думаю, не стоит чересчур сильно влиять на принятие ребенком тех или иных решений, скорее, надо эти решения обсуждать, советовать, где-то даже прогнозировать. Но последнее слово должно быть за ним. Ребенок, как губка, впитывает все, что происходит в семье. И он так же воспитывает нас, как и мы его. Эмоциональный фон, царящий в семье, во многом формирует характер ребенка, его восприятие окружающей действительности. Поэтому, если вы не хотите увидеть в ребенке свои недостатки, будьте аккуратны при нем в проявлении эмоций, в высказываниях и действиях. Наш мир погружается в информационные технологии, они облегчают жизнь, но в них есть один недостаток — вытесняется живое общение. Считаю, что необходимо соблюсти "золотую" середину. Занятия с компьютером не должны мешать общению с родными и друзьями, урокам и спорту".

Фото предоставлено Amic.ru Александром Гроссом

Евгений Кулешов, многодетный отец (дочерям 22, 14, 8 лет и 3 года), депутат Барнаульской городской Думы, индивидуальный предприниматель:

"С женой у нас единая позиция в вопросах воспитания: главное – вырастить доброго, ответственного и социально активного человека, который бы своими умениями и талантами помог миру стать лучше. Мои четыре дочери — мое счастье, радость и одновременно гордость. Конечно, сам процесс воспитания очень сложный и многоэтапный. К примеру, я продолжаю повторять и старшей, и учу младшую: быть добрым и делать добро — разные вещи. Чтобы сделать доброе дело, необходимо проявлять активность и инициативность, которая впоследствии трансформируется в единую активную социальную позицию взрослого, ответственного человека. Считаю важным привить ребенку любовь ко всему живому, навыки участия именно в общественной жизни, будь то стихотворный, спортивный или исследовательский конкурс. Ведь для ребенка участие в таких малых проектах — ступень к самореализации и самоопределению. Также для нашей семьи важно показать детям, что отдавать и дарить — легкий и правильный выбор: мы вместе ездим и закупаем спортивный инвентарь, канцелярию, девочки потом сами раскладывают все в наборы, и мы вместе едем в детские дома".

Фото предоставлено Amic.ru Евгением Кулешовым

Кстати, Александр Гросс с супругой Ларисой в 2016 году награждены губернатором Алтайского края медалью "Родительская слава", а Евгений Кулешов вместе с супругой Снежаной в 2017 году стали победителями в номинации "Семья, внесшая большой вклад в социально-экономическое и культурно-духовное развитие своего села, города, края" краевого конкурса "Согрей теплом родительского сердца".

Евгения Боровикова, депутат АКЗС, воспитывает дочь в возрасте 2,8 лет:

"Я — жесткий человек, и стараюсь ребенка с самого детства настраивать, что в жизни не все так хорошо, что будут трудности. Чем быстрее пуповину обрежешь, тем дочь быстрее станет самостоятельной. Если упал, то встань, отряхнись и иди дальше, без слез и истерик. Да, я ее балую, но в меру. В магазине она не упадет на пол с истерикой, прося что-нибудь купить. Она спокойно спрашивает: мама, а можно вот это? Если я говорю нет, то спокойно отходит от этого товара. Моя дочь знает место своим вещам, убирает за собой, сама может на утро вещи для детсада приготовить. Сама выбирает, что наденет. Я учу ее не давать себя в обиду, в детсаду она постоит за себя даже перед мальчишками-задирами. Я не сюсюкаюсь с ней, объясняю все нормальным, взрослым языком. Но самое главное — я показываю пример. Все мы люди, все оступаемся, но дети не должны видеть наших плохих поступков. Это я про мамочек с пивом и сигаретой в одной руке и малышом в другой".

Фото предоставлено Amic.ru Евгенией Боровиковой

Анатолий Вытоптов, депутат АКЗС, гендиректор ООО "АгроХимСервис", (дочери 21 год, сыну 16 лет):

"Да нет никаких секретов. Детям просто не надо мешать развиваться в направлении, которое интересно им, самореализовываться. Да, мы как родители направляем их, показываем, как надо жить, на собственном примере, своими отношениями. Дочь, например, в детстве и юности чем только не занималась: шахматы, теннис, волейбол, бисероплетение, ходила в музыкальную школу. Она искала себя, и мы ей в этом не мешали. Сейчас она учится на факультете международной политики. Сын же с детства занимается карате, ему это интересно. Изучает английский и китайский. Мы не пытались и не пытаемся влиять на их выбор профессии. Но рассказываем, что, например, сегодня на рынке много экономистов и юристов, а мало архитекторов, инженеров, прорабов, зоотехников, бухгалтеров. Если ты хочешь чего-то добиться в жизни, иди в направлении, где есть перспективы".

Фото предоставлено Amic.ru Анатолием Вытоптовым

Данилин Николай, депутат АКЗС, директор ООО "Барнаульское дорожно-строительное управление № 4", старшему сыну пять с половиной лет, среднему — полтора года, младшей дочери — полгода:

"Да какие секреты? Во всем нужна мера: не сильно баловать, не ущемлять. Я сторонник того, что не надо уделять слишком много внимания детям. Общество сейчас страдает этим "яжемать", носятся, как наседки с цыплятами. А ребенок привыкает и не понимает потом, что он может делать один, самостоятельно, как найти себе занятие и чем себя развлечь без гаджетов. У ребенка должно быть свое время и у родителя должно быть свое время. Старший сын у меня немного избалован вниманием, потому что несколько лет он был у нас один, средний уже более самостоятельный".

Фото: akzs.ru

Ксения Белоусова, депутат Барнаульской городской Думы, директор ООО "Инвестиционно-Строительная Компания "Алгоритм", мама семилетней дочери:

"Я не из тех родителей, которые пытаются полностью контролировать ребенка, все ему запрещая. Скорее я та мама, которая все разрешает. Конечно, по поводу современных гаджетов у меня принципиальная позиция: пользоваться интернетом с компьютера и телефона, смотреть телевизор можно только 45 минут в день, и этот лимит не обсуждается. Нет, у нас в доме не установлен пароль на интернет, и я не звоню постоянно для контроля. Придерживаюсь позиции, что ребенок и родитель должны доверять друг другу. Мне очень повезло с дочерью, она умна и ответственна, поэтому сама устанавливает себе время просмотра: "15 минут мультиков утром, значит, еще два раза по 15 минут останется на день и вечер", — рассуждает она. Конечно, дочка знает, что может все что угодно, но, повторюсь, главное в отношениях — доверие, ведь в современном развитии нашего общества проверки и постоянные указания ребенок может воспринять как факт недоверия со стороны родных людей. Уроки она тоже делает сама. Я считаю правильным направлять ребенка, а не делать все домашние задания за него. Так же и с кружками: она ходит на йогу, занимается в музыкальной школе, поет и сама учится распределять свое время. Больше всего моя дочь любит, когда я читаю сказки из своего детства, она может прийти ко мне на работу, и я с удовольствием ей почитаю".

Фото предоставлено Amic.ru Ксенией Белоусовой