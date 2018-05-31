Врио главы Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 31 мая, официально попрощался с правительством Красноярского края, которым он руководил долгие годы. Как сообщают "Вести Красноярск", его провожали стоя. Уже 1 июня Томенко будет представлен сибирским полпредом Сергеем Меняйло правительству Алтайского края.
Как пишет издание "Без формата", в своем приветственном слове глава Красноярского края Александр Усс признался, что встретил известие о новом назначении со смешанными чувствами.
"Виктор Петрович — ключевая фигура в управленческом механизме Красноярского края. Он профессионал высокого уровня, отличается интеллектом и знанием края, прошел настоящий трудовой путь от гидрометаллурга до председателя правительства. Это интеллигентный, обаятельный человек с хорошим набором нравственных качеств. Все мы должны в очередной раз испытать гордость за наш край, который был, есть и будет кузницей отличных спортсменов, политиков и классных управленцев федерального уровня. Уверен, что Алтайский край станет нам еще ближе, а его жители позитивно воспримут это достойное назначение", — отметил Усс.
Затем врио губернатора вручил Виктору Томенко высшую награду Красноярского края — знак отличия "За трудовые заслуги".
"Я уезжаю, но частичка Красноярского края в моем сердце останется навсегда", — сказал Виктор Томенко.
Также врио главы Алтайского края заявил журналистам, что намерен пригласить на некоторые посты в правительство людей из Красноярска. При этом он будет согласовывать каждую фигуру с Александром Уссом.
Указом президента России от 30 мая временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края назначен Виктор Петрович Томенко, ранее занимавший пост председателя правительства Красноярского края.
Комментарии
Наконец-то хоть что-то в крае изменится к лучшему и люди перестанут уезжать в другие регионы!!