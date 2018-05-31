Четверг, 31 Май, 20:42

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,02
€ 72,58
465599
14°
Обь
466см +12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Виктор Томенко возглавил Алтайский крайОтставка Александра Карлина Паводок-2018
Новости

Томенко намерен пригласить в правительство Алтая людей из Красноярска

, ИА "Амител"
Врио главы Алтайского края попрощался с Правительством Красноярского края

Врио главы Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 31 мая, официально попрощался с правительством Красноярского края, которым он руководил долгие годы. Как сообщают "Вести Красноярск", его провожали стоя. Уже 1 июня Томенко будет представлен сибирским полпредом Сергеем Меняйло правительству Алтайского края. 

Как пишет издание "Без формата", в своем приветственном слове глава Красноярского края Александр Усс признался, что встретил известие о новом назначении со смешанными чувствами.

"Виктор Петрович — ключевая фигура в управленческом механизме Красноярского края. Он профессионал высокого уровня, отличается интеллектом и знанием края, прошел настоящий трудовой путь от гидрометаллурга до председателя правительства. Это интеллигентный, обаятельный человек с хорошим набором нравственных качеств. Все мы должны в очередной раз испытать гордость за наш край, который был, есть и будет кузницей отличных спортсменов, политиков и классных управленцев федерального уровня. Уверен, что Алтайский край станет нам еще ближе, а его жители позитивно воспримут это достойное назначение", — отметил Усс.

Затем врио губернатора вручил Виктору Томенко высшую награду Красноярского края — знак отличия "За трудовые заслуги".

"Я уезжаю, но частичка Красноярского края в моем сердце останется навсегда", — сказал Виктор Томенко.

Также врио главы Алтайского края заявил журналистам, что намерен пригласить на некоторые посты в правительство людей из Красноярска. При этом он будет согласовывать каждую фигуру с Александром Уссом.

Указом президента России от 30 мая  временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края назначен Виктор Петрович Томенко, ранее занимавший пост председателя правительства Красноярского края.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Виктор Томенко возглавил Алтайский край
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

31.05.2018 20:25
VIK

Наконец-то хоть что-то в крае изменится к лучшему и люди перестанут уезжать в другие регионы!!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
20:32
Путин поставил задачу спецслужбам 0
20:12
В России заработал новый мобильный оператор 0
19:59
Томенко намерен пригласить в правительство Алтая людей из Красноярска 1
19:48
Экологов озадачило появление синего кита в Красном море в Египте 0
19:35
Справедливороссы вручили десяткам алтайских школьников стипендии Терентьева 0
19:24
Группировку вымогателей денег у таксистов и бизнесменов осудили в Барнауле 0
19:08
Коротко о главном: портрет Виктора Томенко, грядущие выборы и буря на Алтае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 31 мая
18:52
Зидан покинул пост главного тренера "Реала" 1
18:34
В Бийске ненужное фортепиано выкинули на улицу 9
18:11
Барнаульца осудили за удар собутыльника открывашкой для бутылок 0
17:52
Турпоток в Горный Алтай упал наполовину из-за холода и дождей 3
17:50
Спецслужбы раскрыли каналы поставок оружия в четырнадцати регионах России 0
17:31
Хорошая идея: на что пойдут деньги от курортного сбора в Белокурихе 0
17:22
Выдача ипотеки за четыре месяца выросла в России на 77% 0
17:15
Суд в Барнауле дал добро на открытие ТРЦ "Праздничный" 0
17:11
Кадры последствий мощного урагана в Центральной России 0
17:02
Ким Чен Ын передал привет Путину через главу МИД РФ 1
16:52
Крупные ритейлеры решили привлекать российских покупателей скидками 0
16:50
Стоп-кадр. Первые посетители барнаульского пляжа 0
16:40
Зураб Церетели прилетит на Алтай лично установить памятник Рождественскому 0
16:32
Юрия Лапшина назначили на бывшую должность врио главы Алтайского края 0
16:21
Сбербанк сократил штат на пять тысяч человек в I квартале 2018 года 9
16:14
Директор алтайского филиала паспортно-визовой службы получил 3 года условно 0
16:02
Переворот №2: в Барнаульской думе насильно сменили главу фракции КПРФ 8
16:00
Жесткое столкновение автобуса и легковушки произошло в Барнауле 4
15:50
Россияне назвали главные проблемы детства и детей в РФ 2
15:41
Главный профсоюзник Алтайского края Владимир Бабушкин уходит в отставку 7
15:37
Тина, София, Иван: названы самые популярные и редкие имена в Алтайском крае 0
15:25
Жара до +34, грозы и град обрушатся на Алтайский край в начале июня 0
15:11
Дерево вырвало вместе с асфальтом возле районной администрации в Барнауле 4
15:02
Жителям Алтайского края расскажут налоговые тайны работодателей 2
15:00
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за 2017 год 0
14:51
Экс-чиновница от образования на Алтае и ее сожитель получили реальные сроки 2
14:40
Незаменимые манекены, или Как на Алтае развивают медицинское образование 3
14:33
Парламент Казахстана разрешил Назарбаеву пожизненно возглавлять Совбез 2
14:21
Отставники: почему краевое правительство должно последовать примеру Карлина 10
14:15
Участница шоу "Голос" выступит в День России на "Бирюзовой Катуни" 0
14:04
Шестеро детей пострадали в ДТП в Барнауле с начала этой недели 1
13:54
Глава парламента Алтайского края рассказал, чего ждет от нового губернатора 16
13:45
Барнаульские школьники 1 июня сыграют в турнире и смогут пройти квест 0
13:34
Нефтяные компании пообещали Козаку сдерживать цены на бензин 9
13:23
Барнаульский градоначальник Дугин занял 17-е место в рейтинге лучших мэров 7
13:14
Полпред Меняйло представит врио главы Алтайского края Томенко 1 июня 5
13:07
Лавров заявил о недопустимости срыва переговоров КНДР и США 0
12:55
Что будет с алтайским сенатором Щетининым после отставки Александра Карлина 14
12:43
Необычная скульптурная композиция из веток появилась у Нагорного парка 29
12:41
Что известно о первом заме председателя правительства региона Сергее Локтеве 3
12:22
Подростка из Искитима отправят в колонию за смертельное ДТП 5
12:14
Павел Тулин рассказал, как его банкротство скажется на клубе "АлтайБаскет" 4
12:03
Более 40 тонн поддельного алкоголя изъяли силовики в Барнауле 6
11:57
Первый вице-премьер Сергей Локтев написал заявление об увольнении 21
11:51
Без Карлина: как прошла сессия краевого парламента в последний день весны 10
11:41
Непубличный хозяйственник: эксперты составили "портрет" Виктора Томенко 23
11:34
Выборы алтайского губернатора будут стоить бюджету более 160 млн рублей 13
11:24
Что вы будете смотреть этим летом: киноновинки сезона-2018 0
11:16
Более 7,6 тыс. детей родилось за четыре месяца в Алтайском крае 0
11:02
Меркель призналась, что пошла на новый срок для противостояния Трампу 1
10:49
Что это было: кто и зачем инсценировал смерть Аркадия Бабченко 59
10:33
Минздрав РФ предложил на один день ограничить продажу табака 17
10:21
Новые штрафы за нарушение благоустройства появились в Алтайском крае 22
10:14
Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ под Горловкой 9
10:01
Буря разгулялась: ураганный ветер повалил деревья по всему Барнаулу 3
09:48
Дату выборов губернатора в Алтайском крае назначат 8 июня 11
09:32
Нуждающийся в медпомощи житель Горняка пропал без вести 0
09:30
Строительный гипермаркет "АКСИОМА" появится в Горно-Алтайске 2
09:24
Власти США заподозрили в сокрытии данных о тысячах жертв урагана "Мария" 2
09:12
28 населенных пунктов в Алтайском крае оставались без света из-за бури 1
09:07
В Сети появилось видео с колонной "Кортежей", покидающих Кремль 13
08:56
Трамп обсудил тюремную реформу на встрече с Ким Кардашьян 2
08:43
Пятибалльные пробки ждут барнаульцев утром 31 мая 2
08:23
"Саратовские авиалинии" прекратили свою деятельность 0
08:17
Главная артерия России: как строился Транссиб 36
08:06
Показать все, что скрыто: выбираем купальник на лето-2018 7
08:00
Самокритичный любитель Пушкина: врио губернатора Алтая о времени и о себе 50
07:50
Как в Барнауле строят автомобильную дорогу Балтийская - Ускова 4
07:42
Курить нельзя бросить: пять фактов о курении 0
07:33
Чем заняться летом: гид по самым интересным мероприятиям с июня по август 2
07:30
Полезные связи: кому жаловаться и к кому обращаться за помощью на Алтае 1
07:30
Полет нормальный: летим на Хайнань прямо из Барнаула 11
07:22
Депутат Вакаев: отставка губернатора Карлина — ожидаемая и неожиданная 3
07:15
Барнаульской семье с маленьким ребенком нужна помощь после пожара 5
07:13
Все по-новому: в Барнауле строят современную сеть ливневых канализаций 8
07:03
Квартиру в окруженном бором поселке продают в Барнауле за 15 млн рублей 7
07:01
Две квартиры и Audi Q7: доходы и имущество врио главы Алтая Виктора Томенко 19
07:00
Пять причин покупать автозапчасти в магазинах сети "Автотрейд" 0
06:53
Пустынное забытье: барнаульский пляж в ожидании летнего сезона 3
06:41
Время отдохнуть: гид по лучшим местам для отпуска в 2018 году
Новый проект Amic.ru о местах для отдыха в Алтайском крае, Горном Алтае и за границей
06:32
Под знаменем шторма: грозы и град обещают в Алтайском крае 31 мая 0
06:23
Натуральная красота настоящих блондинок 8
06:12
Кадры решают все: как выглядит врио губернатора Алтайского края Томенко 4
06:01
Это был прорыв, это был провал: мнения депутатов об отставке Карлина 6
05:54
Кудрин назвал альтернативу повышению налогов для россиян 3
04:54
Путин: отказ от "Южного потока" стоил "Газпрому" 800 млн евро 3
03:47
Опубликовано видео задержания заказчика покушения на Бабченко 7
02:39
Путина смутило сравнение России со "старшим братом" 2
01:28
Происхождение древней развитой цивилизации объяснили генетики 0
00:28
Ученые изобрели новый метод восстановления зрения при близорукости 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.