Фото: pxhere.com
Новый мобильный оператор Easy4 заработал в РФ накануне, 30 мая. Его презентовали в рамках пресс-конференции Startup Village, пишет РИА Новости.
Easy4 работает по модели виртуального оператора, его программно-аппаратный комплекс для оказания услуг связи находится в Технопарке "Сколково" и может использовать мощности других операторов связи.
Всего в проект инвестируют порядка 900 миллионов рублей, из них около трети уже профинансированы, заявил гендиректор компании "Интерсат" Сергей Малышкин. При этом в компании не рассказали об инвесторах и партнерах, на чьих сетях работает оператор.
SIM-карта нового оператора Easy4 гибко подключается к нескольким сетям. Сейчас он работает на сетях нескольких российских и зарубежных операторов. Оператор предлагает специальный пакет услуг для туристов и людей, которые часто ездят за границу. Стоимость исходящих междугородных и международных звонков составит два рубля за минуту, а интернет-трафика — десять копеек за Мб.
В РФ при подключении к Easy4 предлагается услуга переноса номера от другого оператора. Купить SIM-карты и подключиться к Easy4 можно будет в аэропортах, на вокзалах и в отелях в специальных терминалах.
Комментарии