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Глава российского государства Владимир Путин поставил перед спецслужбами задачу уделить особое внимание выявлению законспирированных террористических ячеек. Об этом пишет ТАСС.
"Надо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористических организаций", — цитирует агентство слова президента, произнесенные в Кремле на церемонии представления офицеров и прокуроров, которые получили назначения на высшие должности и высшие воинские звания.
Путин отметил, что большой комплекс задач стоит перед сотрудниками ФСБ РФ, прежде всего, в сфере противодействия терроризму. Согласно данным статистики, количество подобных преступлений в последние годы сокращается, добавил он.
Вместе с этим, отметил Путин, необходимо "наращивать возможности всей системы борьбы с терроризмом и экстремизмом", необходимо последовательно выявлять и ликвидировать законспирированные ячейки террористов.
Также он добавил, что рассчитывает на эффективность работы спецслужб по другим направлениям, таким как "контрразведка, защита госграницы, борьба с коррупцией".
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