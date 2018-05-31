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Прокуратура Ленинского района Барнаула провела проверку по факту нарушения прав ребенка во время его пребывания в больнице. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Установлено, что несовершеннолетний находился в помещении КГБУЗ "Краевой психоневрологический детский санаторий", где с ним произошел несчастный случай. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он получил травму позвоночника, причинившую тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.
В результате прокурор подал исковое заявление в суд в интересах подростка.
Суд Барнаула удовлетворил требования о взыскании с больницы компенсации морального вреда в размере 180 тысяч рублей.
Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.
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