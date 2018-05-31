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Слабое зрение и необходимость носить очки могут быть связаны с более высоким уровнем интеллекта. Специалисты из Университета Эдинбурга пришли к такому выводу, изучив генетические данные свыше 300 тысяч человек. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на журнал Nature Communications.
Всего специалисты обнаружили 148 генетических локусов [местоположения гена на генетической карте], которые связаны с когнитивными способностями, и оценили, как различные факторы (от силы хвата до депрессии) влияют на интеллект.
Ученые выявили такую закономерность: у самых умных испытуемых выше была вероятность наличия гена, который обуславливает необходимость ношения очков.
Специалисты выявили взаимосвязь между высоким уровнем интеллекта и высокой продолжительностью жизни, сниженным риском заболеть раком легких, более крепкой психикой и более здоровыми сосудами.
По словам доктора Гейл Дэвис, которая возглавляет группу ученых, исследование выявило ряд генетических различий, связанных с наследованием умственных способностей.
Она добавила, что обнаружение генов, которые влияют одновременно на здоровье и структуру мозга, дает основания для изучения механизмов, с помощью которых данные различия влияют на умственные способности в течение жизни.
Некоторые более ранние исследования показали, что люди с очками, которые воспринимаются другими как более умные, надежные, трудолюбивые и честные.
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