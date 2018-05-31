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Сложнейшей задачей в "майском указе" главы российского государства является снижение бедности вдвое к 2024 году. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), пишет РИА Новости.
"Это сверхзадача – самая сложная задача, которая поставлена в указе", — цитирует агентство слова Голиковой.
Вице-премьер отметила, что данная задача зависит от того, насколько качественно и какими темпами будет развиваться российская экономика. В связи с этим "весь набор мероприятий, который будет отрабатывать не только социальный блок, а который будет отрабатывать все правительство, нацелен в первую очередь на увеличение темпов роста российской экономики с целью в первую очередь обеспечить благосостояние наших граждан", отметила Голикова.
Напомним, российский лидер Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый "майский" указ, который определяет основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. В частности, предполагается улучшить ряд демографических показателей, добиться вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира, снизить вдвое уровень бедности в стране, а также не допустить инфляцию выше 4%.
Для реализации этого потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.
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