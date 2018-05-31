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Журналист Аркадий Бабченко резко отреагировал на негативную реакцию СМИ Великобритании на операцию спецслужб Украины, в рамках которой инсценировали его смерть. Об этом пишет RT, ссылаясь на Facebook-страницу Бабченко.
В сообщении говорится, что в заявлении журналист использовал нецензурную лексику.
"Дорогая пресса Британии! А иди, пожалуйста... а? А хотите пользы — дайте мне британский паспорт и защиту. Вот тогда и будете меня учить, как спасать свою семью. Умники", — цитирует издание его слова.
Ранее глава Украины Пётр Порошенко и глава МВД страны Арсен Аваков выразили недоумение реакцией международных организаций, которую вызвала операция спецслужб страны по инсценировке убийства Бабченко.
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