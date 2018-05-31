Фото: mobidevices.ru
Китайская компания Xiaomi презентовала серию новинок, в том числе смартфон Mi8 и "умный браслет" Mi Band 3. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на Facebook-страницу компании.
Сообщается, что Mi8 будет оснащен 6,21-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2248х1080 пикселей и вырезом в верхней части подобно iPhone X.
Смартфон оборудован фронтальной 20-мегапиксельной камерой, системой распознавания лиц и 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц.
Новинку компании Xiaomi будут продавать в Китае с 5 июня по цене 2,7 тысячи юаней (порядка 26 тысяч рублей). Данных о старте продаж смартфона в РФ нет.
Что касается "умного браслета", девайс получил обновленный дизайн и 0,78-дюймовый сенсорный OLED-дисплей. На нем будут отображены время, данные о погоде, входящих сообщениях и вызовах, пульсе, а также других показателях активности. Браслет выдержит погружение в воду на глубину до 50 метров.
Устройство будет стоить 170 юаней (1,6 тысячи рублей).
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