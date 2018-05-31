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Эксперимент по маркировке обуви средствами идентификации стартует в РФ 1 июня текущего года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на опубликованное на сайте кабмина постановление.
В документе уточняется, что эксперимент по маркировке обуви будет проходить с 1 по 30 июня этого года.
Целями эксперимента являются апробация полноты и достаточности механизмов маркировки обуви для противодействия ее незаконному ввозу, производству и продаже, а также для повышения собираемости таможенных и налоговых платежей. Также в рамках эксперимента будет проведен анализ целесообразности введения обязательной маркировки обуви.
Обеспечивать проведение эксперимента будут Минпромторг, Минфин, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, ФСБ, Федеральная налоговая служба (ФНС), Федеральная таможенная служба (ФТС) и Роспотребнадзор.
Оператором информационной системы на время опыта будет Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Производители, импортеры обувных товаров и организации оптовой и розничной торговли добровольно участвуют в эксперименте.
В 2016 году в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) была введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Также в РФ запустили эксперименты по маркировке лекарств и сигарет. До 2024 года в стране хотят создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.
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