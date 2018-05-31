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Глава российского государства Владимир Путин обсудил в четверг, 31 мая, с постоянными членами Совбеза РФ вопросы внутрироссийской повестки дня, включая подготовку к ЧМ по футболу. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря лидера страны Дмитрия Пескова.
Он отметил, что глава государства обсудил текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня, а также вопросы "связанные с подготовкой к чемпионату мира по футболу".
Кроме этого, Путин информировал членов Совета безопасности о контактах на полях ПМЭФ, в частности о прошедших переговорах с японским премьером Синдзо Абэ и французским лидером Эмманюэлем Макроном.
В совещании участвовали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, Минобороны Сергей Шойгу, главы ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель лидера страны по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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