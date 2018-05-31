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В США электрокар компании Tesla во время движения в режиме автопилота врезался в стоявшую машину полиции в городе Лагуна-Бич (штат Калифорния). В результате водитель Tesla Model S незначительно пострадал, пишет ТАСС, ссылаясь на портал TMZ.
По его данным, полицейский автомобиль стоял в зоне парковки и был пустой. Поэтому полицейские не пострадали.
Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 29 мая. В результате столкновения обе машины получили существенный ущерб.
Агентство отмечает, что последний раз схожий случай произошел 11 мая в Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Там электрокар Model S, который ехал на автопилоте, при приближении к пожарной машине не сбавил скорость, а поехал быстрее и врезался в нее. В результате ДТП сидевшая за рулем электрокара Хизер Ломматч получила перелом лодыжки. Водителю пожарной машины медпомощь не потребовалась.
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