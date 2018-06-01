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От Карлина до Кабаевой: кто родился в один день с новым губернатором Алтая

, ИА "Амител"
Смотрим также на гороскоп врио главы региона, его сильные и слабые черты, по мнению астрологов

Фото: kremlin.ru

Виктор Томенко, который сегодня, 1 июня, будет официально представлен в качестве врио губернатора Алтайского края, накануне попрощался с правительством Красноярского края, где проработал премьером несколько лет.

Ранее портал Amic.ru уже рассказывал о биографии нового главы региона, его доходах и имуществе, увлечениях и пристрастиях, взглядах на экономику и политику. Сегодня настало время посмотреть на врио губернатора под новым необычным углом. Мы нашли еще несколько знаменитостей, которые родились в один день с Виктором Томенко – 12 мая.

Кстати, по гороскопу те, кто появился на свет в этот день, – Тельцы. Астрологи говорят, что сильными сторонами Тельцов являются энергичность, продуктивность, выносливость, харизматичность, хорошее чувство юмора. К слабым сторонам относятся язвительность, агрессивность, беспощадность.

Это деятельные и решительные люди. Они трудолюбивы, берутся за сложные дела и всегда успешно решают любые вопросы. Адаптируются к разным условиям и упорно добиваются поставленных целей. Никогда не принимают поспешных решений, действуют неторопливо и продуманно. Любое дело, за которое берутся, выполняют идеально с максимальной выгодой для себя.

Родившиеся в этот день ведут себя с недоброжелателями дерзко и язвительно. Они беспощадны к своим противникам, поэтому не ограничивают себя в действиях и словах по отношению к ним. В противостоянии недоброжелателям бывают чересчур агрессивными и жестокими. Не умеют вовремя остановиться, из-за чего часто перегибают палку и позволяют себе моральное унижение других людей.

При этом у таких людей отсутствуют лидерские качества. Они не стремятся к руководящим должностям. Не ставят перед собой заоблачные планы, просто достойно оправдывают оказанное им доверие. Только наиболее энергичные и активные из них проявляют заинтересованность к вышестоящим постам.

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Добавим еще одну деталь. Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года – по восточному календарю в Год металлического кабана. Это животное в китайском гороскопе означает процветание, но также злобу, алчность и жадность. Людям, появившимся на свет 47 лет назад, свойственны рассудительность, крепкие нервы и большое терпение.

Ну а теперь о знаменитостях, рожденных 12 мая в разные годы.

Итак, в 1907 году появилась на свет Кэтрин Хэпберн - американская актриса, четырежды лауреат премии "Оскар".

В 1933 году родился Андрей Вознесенский – поэт и прозаик, общественный деятель.

В 1937 году появился на свет актер, сценарист, продюсер и композитор Джордж Карлин. Большинству известен как стендап-комик.

В 1949 году – режиссер и актер Сергей Ашкенази.

В 1983 году родилась Алина Кабаева – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, общественный деятель и политик.

В 1987 году родилась Виктория Дайнеко – певица и актриса.

В 1988 году родился Марсело – защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии по футболу.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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