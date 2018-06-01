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Малайзия сняла с России вину в крушении Boeing над Донбассом

, ИА "Амител"
Министр транспорта заявил об отутствии доказательств, позволяющих обвинить РФ

Фото: rusdialog.ru

РФ нельзя считать виновной в уничтожении пассажирского Boeing, выполнявшего рейс MH17, который разбился в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом заявил глава Минтранса Малайзии Энтони Лок, пишут "Известия", ссылаясь на ChannelNews Asia.

"Нет убедительных доказательств, позволяющих обвинить Россию на основе данных Совместной следственной группы (JIT). Нельзя просто взять и показать пальцем на Россию", — заявил Лок.

Он отметил, что все последующие действия в расследовании будут совершаться на основе убедительных доказательств с учетом диптношений между двумя странами.

Пассажирский Boeing 777, совершавший рейс по маршруту Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате авиакатастрофы погибли все пассажиры — 298 человек, большинство из которых граждане Голландии. Согласно промежуточным результатам следственной комиссии, опубликованных советом безопасности Голландии, лайнер развалился в воздухе из-за попадания в него множества объектов на большой скорости.

24 мая следственная группа, в которую вошли специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, спустя два года после катастрофы выдвинула предварительную версию, согласно которой к крушению лайнера якобы причастна Россия. В МИД РФ указали на голословность данных утверждений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на ряд нестыковок и неточностей в докладе Совместной следственной группы (ССГ) касательно расследования крушения лайнера. По ее словам, обнародование расследования и обвинения в адрес Москвы в причастности к крушению лайнера, сделанные без учета времени на реакцию российской стороны, говорят только об изначальной идеологической заданности поиска виноватых.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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