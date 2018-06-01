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Председатель Союза кинематографистов РФ, режиссер Никита Михалков, который ранее задекларировал доход за 2017 год в размере более 529 млн рублей, объяснил появление такой суммы в своей декларации, востребованностью его мастер-классов и высокими сборами в прокате последних картин студии "ТРИТЭ Никиты Михалкова". Об этом пишет ТАСС.
В среду на сайте московской мэрии были опубликованы сведения о доходах руководителей госучреждений, подведомственных столичному департаменту культуры. Никита Михалков задекларировал доход за 2017 год в размере более 529 млн рублей. Декларация насчитывает 56 страниц. В его собственности — 86 земельных участков, шесть жилых домов, дача, шесть апартаментов. Он также владеет автомобилем "Лада", вертолетом и трактором.
"Я работаю с 12 лет, то есть более шестидесяти, — отметил Михалков. — Мои мастер-классы за рубежом стоят от $20 до $35 тысяч. Я наследник Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы. Я снялся более чем в 50 фильмах, и снял более 15 картин как режиссер. Призы всех самых престижных фестивалей, включая "Оскар", стоят на полках моего кабинета", — процитировали Михалкова в его пресс-службе.
По словам режиссера, три последних фильма его студии "ТРИТЭ Никиты Михалкова" собрали в кинотеатрах больше 5 млрд рублей, а фильм "Движение вверх" до сих пор "занимает первую строчку в рейтинге, обойдя другие картины, включая все американские блокбастеры за все время существования российского проката".
"Я плачу все налоги и трусливо не переписываю свое имущество на родственников, — отметил Михалков. — Мой финансовый менеджер талантливо и профессионально работает с ценными бумагами, вкладывая деньги в выгодные программы и инвестируя в доходные предприятия, причем в предприятия на территории нашей страны, а не в иностранные футбольные клубы. И все средства мои размещены в банках России, а не закопаны в гаражах, и не спрятаны в офшорах". Более того, отметил режиссер, его дети и внуки "живут, учатся и работают в России, а не в Лондоне".
"Пора привыкнуть, что можно не красть у государства и при этом быть обеспеченным гражданином своей страны, — добавил Михалков. — А еще я вкладываю деньги в свой благотворительный фонд "12", который ведет колоссальную работу: сколько детей вылечено, сколько церквей отреставрировано, сколько стариков еще живы. Вот почему в моей декларации о доходах 56 страниц, а не две. И вот почему я подаю ее сам, а не налоговая полиция вытаскивает ее из меня клещами". Режиссер призвал уняться "любителей "чужой крови", поскольку здесь, по его словам, "место для вегетарианцев".
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