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Машина из кортежа украинского лидера Петра Порошенко попала в аварию. На нерегулируемом пешеходном переходе она сбила 13-летнего велосипедиста, пишет Life со ссылкой на СМИ Украины.
Уточняется, что инцидент произошел в Киеве на улице Григоренко, 5-7. На нерегулируемой "зебре" президентское авто наехало на велосипедиста, который переходил проезжую часть. В результате мальчика пришлось доставить в больницу.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, в том числе, кто является виновником аварии.
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