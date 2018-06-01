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Ретейлер "Ашан" приостановил продажи бутылок питьевой воды "Святой источник" в шарообразных бутылках, сообщила РБК представитель компании. Причиной этого стали сообщения о том, что такая бутылка на солнце может сконцентрировать солнечные лучи и привести к возгоранию окружающих предметов.
"В связи с появлением информации о том, что бутылка воды "Святой источник" в 2,5-литровой таре в форме мяча в некоторых случаях может привести к возгоранию, "Ашан Ритейл Россия" принял решение приостановить продажи данного товара до выяснения всех обстоятельств", — рассказала РБК директор по корпоративным коммуникациям компании Мария Курносова.
О том, что бутылка воды может поджечь окружающие ее предметы, ранее сообщило издание "Фонтанка". В редакцию обратились читатели, которые купили воду и "поставили на пол в офисе". "Когда в окна конторы заглянуло солнце, около бутыли появился заметный дымок, запахло паленым ламинатом. Оказалось, что сфокусировавшись через наполненный водой пластиковый шар, световой пучок быстро прожигает все, куда падает", — писала "Фонтанка".
Редакция "Фонтанки" провела собственный эксперимент, попытавшись с помощью бутылки "Святого источника" развести огонь. Опыт показал, что это возможно, — на видео, опубликованном изданием, сконцентрированные лучи поджигают коробок спичек. В сюжете также содержится видео от читателей, на котором видно, как солнечные лучи, проходя через бутылку, прожгли линолеум.
В разговоре с "Фонтанкой" PR-менеджер производителя "Святого источника" IDS Borjomi Russia Наталья Заславская заявила, что продукция соответствует международным и отечественным стандартам. "На каждой этикетке мы указываем: "Хранить в сухом затемненном проветриваемом помещении при температуре от +2 до +25 градусов Цельсия", — рассказала она изданию. РБК отправил запрос в компанию.
Если под шарообразной бутылкой находится горючий материал, то он может загореться, заявил РБК ведущий научный сотрудник научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Александр Панов. "Это в принципе возможно. Если бутылка полная и стоит на бумажке или на куче мусора, то это может загореться. Но сама бутылка никогда не загорится", — сказал Панов. Он отметил, что если бутылка цилиндрической формы, то возгорание невозможно.
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