Фото: youpassport.ru
МВД РФ впервые официально объяснило, почему не менее 1,5 миллиона российских паспортов стали недействительными. Это произошло из-за ошибки при объединении разрозненных паспортных баз в 2006 году, пишет "Коммерсантъ".
Газета привела в пример истории ряда москвичей, которые узнавали в банках или при оформлении сделок с недвижимостью, что их паспорта недействительны.
В МВД признали, что подобная проблема существует, рассказав, что в 2006 году сведения занесли в единую информационную систему "Российский паспорт". Однако тогда отсутствовала "должная техническая возможность", из-за чего при загрузке данных из разных учетов статус ряда паспортов поменялся с "действителен" на "недействителен".
Точное число человек, которых коснулась данная проблема, в МВД не назвали. По данным издания, решение проблемы возложено на самих жителей России. В ведомстве напомнили о сервисе на сайте МВД, позволяющем проверить, действителен паспорт или нет. Там же размещен счетчик, отслеживающий количество скорректированных гражданами сведений о паспорте. На момент публикации материала цифра показывала 1 476 749.
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