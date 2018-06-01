Пятница, 1 Июнь, 05:54

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Готовы ли вы отказаться от поездок на собственном автомобиле?

Устраивает ли вас качество дорог Барнаула после ремонта по программе БКД?

Спецпроекты

Форум

$ 62,02
€ 72,58
463048
0°
Обь
466см +12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Виктор Томенко возглавил Алтайский крайОтставка Александра Карлина Паводок-2018
Новости

Почти 1,5 миллиона паспортов в РФ стали недействительными

, ИА "Амител"
Несколько москвичей при оформлении сделок с недвижимость узнали, что их паспорта недействительны

Фото: youpassport.ru

МВД РФ впервые официально объяснило, почему не менее 1,5 миллиона российских паспортов стали недействительными. Это произошло из-за ошибки при объединении разрозненных паспортных баз в 2006 году, пишет "Коммерсантъ". 

Газета привела в пример истории ряда москвичей, которые узнавали в банках или при оформлении сделок с недвижимостью, что их паспорта недействительны. 

В МВД признали, что подобная проблема существует, рассказав, что в 2006 году сведения занесли в единую информационную систему "Российский паспорт". Однако тогда отсутствовала "должная техническая возможность", из-за чего при загрузке данных из разных учетов статус ряда паспортов поменялся с "действителен" на "недействителен". 

Точное число человек, которых коснулась данная проблема, в МВД не назвали. По данным издания, решение проблемы возложено на самих жителей России. В ведомстве напомнили о сервисе на сайте МВД, позволяющем проверить, действителен паспорт или нет. Там же размещен счетчик, отслеживающий количество скорректированных гражданами сведений о паспорте. На момент публикации материала цифра показывала 1 476 749.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июнь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
05:02
Почти 1,5 миллиона паспортов в РФ стали недействительными 0
04:07
"Ашан" приостановил продажи опасных бутылок с водой в виде футбольного мяча 0
03:04
Машина из кортежа Порошенко сбила подростка в Киеве 0
02:05
Машина с Джонни Деппом попала в ДТП в Петербурге 0
01:11
Михалков объяснил происхождение 529 миллионов рублей доходов 0
00:06
Малайзия сняла с России вину в крушении Boeing над Донбассом 0
23:53
Электрокар Tesla в режиме автопилота врезался в машину полиции в США 0
23:32
Путин обсудил с Совбезом подготовку к ЧМ по футболу 0
23:14
Эксперимент по маркировке обуви стартует в России с 1 июня 0
22:54
Xiaomi презентовала "клон" iPhone X 0
22:32
Пять авиакомпаний перевезут пассажиров "Саратовских авиалиний" 0
22:12
Бабченко отреагировал на реакцию британских СМИ на его "воскрешение" 0
21:55
Голикова назвала самую сложную задачу "майского указа" 0
21:31
Ребенок-пассажир пострадал в ДТП в Барнауле 0
21:11
Ученые: носящие очки люди умнее всех остальных 0
20:54
Подросток получил травму позвоночника в барнаульской больнице 0
20:32
Путин поставил задачу спецслужбам 0
20:12
В России заработал новый мобильный оператор 0
19:59
Томенко намерен пригласить в правительство Алтая людей из Красноярска 7
19:48
Экологов озадачило появление синего кита в Красном море в Египте 0
19:35
Справедливороссы вручили десяткам алтайских школьников стипендии Терентьева 0
19:24
Группировку вымогателей денег у таксистов и бизнесменов осудили в Барнауле 0
19:08
Коротко о главном: портрет Виктора Томенко, грядущие выборы и буря на Алтае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 31 мая
18:52
Зидан покинул пост главного тренера "Реала" 2
18:34
В Бийске ненужное фортепиано выкинули на улицу 11
18:11
Барнаульца осудили за удар собутыльника открывашкой для бутылок 0
17:52
Турпоток в Горный Алтай упал наполовину из-за холода и дождей 4
17:50
Спецслужбы раскрыли каналы поставок оружия в четырнадцати регионах России 0
17:31
Хорошая идея: на что пойдут деньги от курортного сбора в Белокурихе 0
17:22
Выдача ипотеки за четыре месяца выросла в России на 77% 0
17:15
Суд в Барнауле дал добро на открытие ТРЦ "Праздничный" 0
17:11
Кадры последствий мощного урагана в Центральной России 0
17:02
Ким Чен Ын передал привет Путину через главу МИД РФ 0
16:52
Крупные ритейлеры решили привлекать российских покупателей скидками 0
16:50
Стоп-кадр. Первые посетители барнаульского пляжа 0
16:40
Зураб Церетели прилетит на Алтай лично установить памятник Рождественскому 0
16:32
Юрия Лапшина назначили на бывшую должность врио главы Алтайского края 0
16:21
Сбербанк сократил штат на пять тысяч человек в I квартале 2018 года 7
16:14
Директор алтайского филиала паспортно-визовой службы получил 3 года условно 1
16:02
Переворот №2: в Барнаульской думе насильно сменили главу фракции КПРФ 7
16:00
Жесткое столкновение автобуса и легковушки произошло в Барнауле 4
15:50
Россияне назвали главные проблемы детства и детей в РФ 2
15:41
Главный профсоюзник Алтайского края Владимир Бабушкин уходит в отставку 7
15:37
Тина, София, Иван: названы самые популярные и редкие имена в Алтайском крае 0
15:25
Жара до +34, грозы и град обрушатся на Алтайский край в начале июня 0
15:11
Дерево вырвало вместе с асфальтом возле районной администрации в Барнауле 4
15:02
Жителям Алтайского края расскажут налоговые тайны работодателей 3
15:00
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за 2017 год 0
14:51
Экс-чиновница от образования на Алтае и ее сожитель получили реальные сроки 1
14:40
Незаменимые манекены, или Как на Алтае развивают медицинское образование 3

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.