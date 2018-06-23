Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю в ночь на воскресенье, 24 июня, в отдельных районах региона ожидается дождь, гроза, местами возможен град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах шквалистое усиление до 23 м/с.
Ночью температура составит +13...+18, в предгорьях +8...+13. Днем ожидается до +33. В отдельных районах как ночью ожидается дождь, гроза, местами возможен град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах шквалистое усиление до 23 м/с.
В Барнауле ночью обещают +14...+16, днем потеплеет до +30. В начале ночи дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 13-18 м/с. Во второй половине дня дождь, гроза, ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 13-18 м/с.
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