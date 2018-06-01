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В июне россияне получат обновленную квитанцию со счетом за жилищно-коммунальные услуги. Об этом пишет Life.
Подчеркивается, что новую форму платежного документа утвердил Минстрой РФ. Теперь данные о штрафах исполнителя (УК и ТСЖ) будут прописаны отдельно. Сообщается, что ресурсы, которые потребляются при использовании общего имущества в многоквартирном доме, будут вынесены в состав платы за содержание дома.
Также в квитанции в обязательном порядке будут отображаться данные об идентификаторе платежного документа и едином лицевом счёте, которые отражены в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
По мнению замглавы Минстроя РФ Андрея Чибиса, потребители благодаря новой квитанции будут получать более полную информацию о коммунальных расходах, а их оплата станет прозрачнее.
Комментарии
сейчас и так все мелко на квитанции и путанно а будет ваще трэш полнейший
а с июля вас повергнет в шок итоговая сумма в квитанции жкх
почему с июля?
С 1 июля плановый рост тарифов заложен
аа.. у этож уже привычно
С июня нормативы изменились и у кого нет счетчиков уже дороже будет, с июля тарифы повышаются еще. Форма платежного документа сделана на отыбысь, как можно в прямоугольник 5 мм на 15 мм вписать номер банковского счета и банковские реквизиты? Не ну можно конечно шрифт подобрать и микроскоп в придачу с квитанцией выдавать.