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В Барнауле первый день лета начался с пробок в пять баллов

, ИА "Амител"
Движение затруднено, в частности, в районе площади Победы

Фото: sootoday.com

В Барнауле в пятницу, 1 июня, образовались пятибалльные заторы на дорогах. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее затруднено движение на двух пересечениях Павловского тракта — с улицами Просторная и Попова, а также в районе перекрестка проспект Строителей — Красноармейский. Скорость движения авто здесь не превышает 7-10 километров в час.

Кроме этого, пробки образовались на пересечениях улицы Попова и проспекта Космонавтов, улицы Малахова и Эмилии Алексеевой, на отрезках улиц Власихинская, Советской Армии, Фурманова, улице Сизова и нескольких участках проспекта Ленина.

Также в городе перекрыто движение по переулку Ядринцева в районе улицы Кирова.


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