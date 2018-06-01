Фото: sootoday.com
В Барнауле в пятницу, 1 июня, образовались пятибалльные заторы на дорогах. Об этом гласят данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее затруднено движение на двух пересечениях Павловского тракта — с улицами Просторная и Попова, а также в районе перекрестка проспект Строителей — Красноармейский. Скорость движения авто здесь не превышает 7-10 километров в час.
Кроме этого, пробки образовались на пересечениях улицы Попова и проспекта Космонавтов, улицы Малахова и Эмилии Алексеевой, на отрезках улиц Власихинская, Советской Армии, Фурманова, улице Сизова и нескольких участках проспекта Ленина.
Также в городе перекрыто движение по переулку Ядринцева в районе улицы Кирова.
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