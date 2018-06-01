Фото: ebd3.net
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что страна не исключает возможности привлечения Украины к ответственности за причастность к крушению малайзийского Boeing Mh17, который рухнул в Донецке. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на газету Parool.
По словам главы внешнеполитического ведомства, пока "нет прочных юридических оснований" для привлечения Киева к ответственности, однако подобный вариант не исключен.
Напомним, пассажирский самолет компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года на востоке Донецкой области. Жертвами трагедии стали 298 человек. Для расследования инцидента была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
24 мая специалисты опубликовали промежуточный доклад, в котором заявили, что зенитную ракетную установку, с которой выстрелили ракетой по лайнеру, могли завезти из российского Курска.
В России обвинения отвергли, однако 25 мая правительства Австралии и Нидерландов официально обвинили страну в причастности к крушению Boeing и заявили о намерении привлечь Москву к международной ответственности.
Комментарии
Дык, эта, ведь давно уже доказано, что боинг с трупами был сбит летчиком волошиным на суперястребке Су-25, атаковал снизу справа, но попал сверху слева - суперас! Бук тащил на буксирном тросе от запорожца! А еще была ракета с МИГ-29 тоже справа, Миша Леонтьев ведь все доступно показал - какие могут быть сомнения в вине украины.
"зенитную ракетную установку, с которой выстрелили ракетой по лайнеру, могли завезти из российского Курска"...а могли бы так и оставить в Курске...а могли бы выстрелить ракетой по лайнеру из украинского бука на Донбассе...из бука,который там находился,по видимому для охраны украинского неба от вторжения российских бомбардировщиков...
1.06.2018 09:23
- гость -
Не, ну лжете!
Ведь диспетчер Карлос, который работал в киевском аэропорту «Борисполь» писал в твиттере под псевдонимом spainbuca о том, что украинские самолеты преследовали малайзийский Boeing, и таки сбили его!
То 09:34
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Тогда конечно пора трибунал в гаге открыть:судья,прокурор и Карлос.Они нам откроют глаза на произошедшее.Заодно папу римского хорхе марио туда позвать и спросить почему он не подсуетился насчёт закрытия неба для пролёта гражданских самолётов над районом украины,где проходят боевые действия.Почему он буллу вовремя не выпустил начёт этого.
Не фиг было бомбить мирных жителей
Пусть вова деньги начинает собирать...
Как сказала бабетта,о судьбе которой недавно обеспокоилось особо прогрессивная часть общества:на жертвы той авиакатастрофы мне совершенно плевать.А вот судьба народа Донбасса меня больше волнует.Особенно,если вспомнить о 100 убитых под обстрелами детей,женщин,убитых авиабомбами.Если вспомнить убитых у входа в здание Луганской администрации,их изуродованные трупы на улицах и площадях.
1.06.2018 09:52
- гость -
Дык, не примет суд эти материалы - ибо их нет, а вот расследование следственной группы из Нидерландов, но с другой версией, наверняка заинтересует...
то 09:52
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С моей точки зрения следственная группа из нидерландов на своей последней пресс-конференцией продемонстрировало свои тупость и предвзятость."Расследование" она основывает на фейковых неизвестно чьих фото из соцсетях и на данных "переговоров" российских военных.Эти "данные" неподкупному следствию представлены самой честной и правдивой организацией СБ украины. ."Хмурый"(он же генерал-майор ВС РФ Андрей Иванович) высоким фальцетом по мобильнику)))) обещает Дельфину(он же Николай Фёдорович),что перекинет пару Буков через российско-украинскую границу ))))
Если есть вероятность вины Украины, то тогда не может быть однозначной вины России, ибо они взаимоисключающие, дибо то, либо это.