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Пенсионерка из Бийска стала жертвой мошенника, который обманул 65-летнюю женщину через аккаунт ее подруги в социальной сети.
"Незнакомец отправил своей потенциальной жертве сообщение с предложением получить бонус в сумме две тысячи рублей. Для этого он попросил сообщить номер своей банковской карты и разовые пароли, указанные в SMS", — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В итоге, полагая, что общается с близким человеком, бийчанка указала всю затребованную конфиденциальную информацию и вскоре обнаружила, что с её электронного счёта пропало более 18 тысяч рублей.
Узнав об обмане, жительница наукограда обратилась в полицию. Сейчас правоохранители проводят технические мероприятия для установления личности злоумышленника.
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