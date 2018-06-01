Фото: instagram.com
В Горном Алтае завершились съемки эпизода шоу канала "Пятница" под названием "Орел и решка".
Ведущие, а также команда поделились фото со съемок передачи. На снимках ведущие катаются на лошадях, мотоциклах и катерах, встречают коров, а также делают снимки красот и делятся своими впечатлениями о регионе.
Так, оператор шоу Олег Авилов отметил, что Республика Алтай напоминает ему "какую-то смесь Новой Зеландии, Норвегии и Карелии. Только лет так 20-30 назад. Огромные территории и очень мало людей".
Напомним, ведущие Мария Горбань и Клава Кока прибыли в регион в понедельник, 28 мая.
Комментарии
100 баксов уже нашли?
В Улагане надо было спрятать)))))