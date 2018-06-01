Фото: Сообщество "Шпиль"
Жители Барнаула пожаловались на странный пешеходный переход на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской. Фотографиями поделились пользователи сообщества "Шпиль". На них видно, как пешеходный переход, ведущий на другую сторону Партизанской, упирается в железные ограждения. Непонятно, как вообще этот участок проходить. Общественники раскритиковали дорожные службы, которые сделали этот пешеходный переход.
Как сообщает мэрия, ошибку исправят в ближайшее время. Также на перекрестке установят знак "Пешеходный переход" и уберут ограждение.
"В рамках указанных работ планируется выполнить установку стойки с дорожными знаками 5.19.1 Пешеходный переход", выполненными на щитах со световозвращающей флоуресцентной пленкой желто-зеленого цвета, над проезжей частью ул. Партизанской, демонтаж пешеходного ограждения, обеспечить створ пешеходного перехода в соответствии с ГОСТ 52289-2004", – сообщили в мэрии.
Комментарии
Заголовок- огонь))) Ничего не понял из него,пока не посмотрел фоты)
Кто устанавливал нет мозгов. Называйте организацию и ФИО.
Как сообщает мэрия, ошибку исправят в ближайшее время. Также на перекрестке установят знак "Пешеходный переход" и уберут ограждение.
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А не проще ли зебру нарисовать там где она должна быть?
слепошарые устанавливали
тут походу нарисовали не там,
знак получается за переходом!
Эти мэрские деятели ,даже в светлый для Нас всех день приезда единодушно избранного Губернатора , сумели накосячть!
т.е., убрать забор легче, чем перерисовать зебру? Вы ребята, вообще, там у себя наверху, с головой не дружите! Нарисуйте ее не перпендикулярно, а так, как люди ходят! ТАм же даже бордюр "утоплен", чтобы удобней с колясками ходить было!? Проверьте товарища "художника" на идиотизм!
А когда рисовали ее возникло вопросов? Что за идиоты работают в таких службах.. кстати, тут неделю уже болтается рекламная статья о мадам, которая вроде бы и рисует разметки на дорогах.. может кто то даст в конце концов интервью относительно этого случая?
Если бы не санкции, не враги вокруг России и не происки Госдепа, то "зебра" была бы на нужном месте! Кроме того, нужно разобраться, не хомячки ли Навального этот забор установили!!!
Гущиной/Корешковой из ДорЗнаков надо вопрос задавать
А может "зебру" и правильно нарисовали, она не должна по диагонали смещаться, ограждение теперь мешает
А что за сообщество "Шпиль" такое? Кого они там шпилят?
У нас в городе много странных пешеходных переходов. Часто встречается такое, дорожка к нему и сама зебра находятся друг от друга на расстоянии 1,5-2 метра.
На Южном все переходы по Мусоргского с газона на газон без всяких дорожек, по Чайковского у школы 76 с лужи на газоне в забор был, хотя до этого с дорожки на дорожку делали, по Белинского на Лесной переход в лужу. Была дорожка, но ее успешно уничтожили коммунальщики, как и остальную пешеходку по Дзержинского
1.06.2018 09:51 - гость -
Хорошо бы еще заслушать, как она в прошлом рисовала виртуальную разметку на Красноармейском на миллион в многократном размере прям перед тем как там сняли асфальт.
'Тренируйся, бабка, тренируйся, Любка, тренируйся, ты моя сизая голубка'.
Гущина/Корешкова как раз рисует разметки, ставит знаки и ограждения, за наши с Вами налоговые отчисления, а результат ей неважен.