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Пешеходный переход "уперли" в железное ограждение на улице в Барнауле

, ИА "Амител"
В мэрии уже пообещали исправить все недочеты

Фото: Сообщество "Шпиль"

Жители Барнаула пожаловались на странный пешеходный переход на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской. Фотографиями поделились пользователи сообщества "Шпиль". На них видно, как пешеходный переход, ведущий на другую сторону Партизанской, упирается в железные ограждения. Непонятно, как вообще этот участок проходить. Общественники раскритиковали дорожные службы, которые сделали этот пешеходный переход.

Как сообщает мэрия, ошибку исправят в ближайшее время. Также на перекрестке установят знак "Пешеходный переход" и уберут ограждение.

"В рамках указанных работ планируется выполнить установку стойки с дорожными знаками 5.19.1 Пешеходный переход", выполненными на щитах со световозвращающей флоуресцентной пленкой желто-зеленого цвета, над проезжей частью ул. Партизанской, демонтаж пешеходного ограждения, обеспечить створ пешеходного перехода в соответствии с ГОСТ 52289-2004", – сообщили в мэрии.
 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

1.06.2018 09:30
- гость -

Заголовок- огонь))) Ничего не понял из него,пока не посмотрел фоты)

0  0
1.06.2018 09:36
- гость -

Кто устанавливал нет мозгов. Называйте организацию и ФИО.

0  0
1.06.2018 09:36
- гость -

Как сообщает мэрия, ошибку исправят в ближайшее время. Также на перекрестке установят знак "Пешеходный переход" и уберут ограждение.
----------

А не проще ли зебру нарисовать там где она должна быть?

0  0
1.06.2018 09:38
- гость -

слепошарые устанавливали

0  0
1.06.2018 09:46
- гость -

тут походу нарисовали не там,
знак получается за переходом!

0  0
1.06.2018 09:47
- гость -

Эти мэрские деятели ,даже в светлый для Нас всех день приезда единодушно избранного Губернатора , сумели накосячть!

0  0
1.06.2018 09:50
- гость -

т.е., убрать забор легче, чем перерисовать зебру? Вы ребята, вообще, там у себя наверху, с головой не дружите! Нарисуйте ее не перпендикулярно, а так, как люди ходят! ТАм же даже бордюр "утоплен", чтобы удобней с колясками ходить было!? Проверьте товарища "художника" на идиотизм!

0  0
1.06.2018 09:51
- гость -

А когда рисовали ее возникло вопросов? Что за идиоты работают в таких службах.. кстати, тут неделю уже болтается рекламная статья о мадам, которая вроде бы и рисует разметки на дорогах.. может кто то даст в конце концов интервью относительно этого случая?

0  0
1.06.2018 09:52
- гость -

Если бы не санкции, не враги вокруг России и не происки Госдепа, то "зебра" была бы на нужном месте! Кроме того, нужно разобраться, не хомячки ли Навального этот забор установили!!!

0  0
1.06.2018 10:01
КР

Гущиной/Корешковой из ДорЗнаков надо вопрос задавать

0  0
1.06.2018 10:03
_

А может "зебру" и правильно нарисовали, она не должна по диагонали смещаться, ограждение теперь мешает

0  0
1.06.2018 10:10
- гость -

А что за сообщество "Шпиль" такое? Кого они там шпилят?

0  0
1.06.2018 10:17
- гость -

У нас в городе много странных пешеходных переходов. Часто встречается такое, дорожка к нему и сама зебра находятся друг от друга на расстоянии 1,5-2 метра.

0  0
1.06.2018 10:19
Filin

На Южном все переходы по Мусоргского с газона на газон без всяких дорожек, по Чайковского у школы 76 с лужи на газоне в забор был, хотя до этого с дорожки на дорожку делали, по Белинского на Лесной переход в лужу. Была дорожка, но ее успешно уничтожили коммунальщики, как и остальную пешеходку по Дзержинского

0  0
1.06.2018 10:26
- гость -

1.06.2018 09:51 - гость -
Хорошо бы еще заслушать, как она в прошлом рисовала виртуальную разметку на Красноармейском на миллион в многократном размере прям перед тем как там сняли асфальт.

0  0
1.06.2018 10:48
гость

'Тренируйся, бабка, тренируйся, Любка, тренируйся, ты моя сизая голубка'.

0  0
1.06.2018 11:00
Mad Max

Гущина/Корешкова как раз рисует разметки, ставит знаки и ограждения, за наши с Вами налоговые отчисления, а результат ей неважен.

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