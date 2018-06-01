Фото: vladtime.ru
"Роснано" направило в российское правительство и Центробанк предложения об использовании пенсионных средств для инвестиций в наноиндустрию. Такое заявление сделал глава компании Анатолий Чубайс, передает РИА Новости.
Он уточнил, что в "Роснано" надеются провести второй этап дискуссии по данному вопросу и с обновленным кабмином, и с Банком России.
По словам Чубайса, в компании считают, что ресурсы пенсионной системы должны быть также инвестиционным потенциалом для развития России.
"Сейчас, когда [глава Минфина] Антон Силуанов говорит о новом подходе к индивидуальным накопительным счетам, мне кажется, время снова поставить этот вопрос и снова всерьез его обсудить", — цитирует агентство его слова.
Подчеркивается, что в минувшем году Чубайс не раз говорил о необходимости разрешить негосударственным пенсионным фондам инвестировать небольшую долю средств в венчурные фонды для развития наноиндустрии в стране.
Комментарии
Может сразу в офшоры?
Я балдею т о такого нахальства.
А чо, Путин же сказал, что не все так просто и Чубуйс не враг, а молодец, и не каждый в неизведанное может как Чабайс)))
Для олигархов и путина Чубайс - отец родной
Внаглую из карманов тащат, а народ ящик хавает. И это правильно и я понимаю Чубайса, и я с таким народом так же себя вел, да руки коротки.((
1.06.2018 09:51- гость - Может сразу в офшоры?
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Вопрос или глупый или риторический.
Толя,изыди!!!
Нанопрорыв?
Ну раз позволяем, значит заслужили.
Капец пенсиям россиян
распылить
Краем глаза прочел : в наРкоиндустрию
Толя, да зачем ты мозг мучаешь, нано какие-то, технологии, зачем? Попроси Путина просто пенсионерам не выдавать пенсии и всё, Путин тебя любит и поймёт, ты же то же его кошелёк. Он всё сделает как надо...тебе.
Матерый котяра решил второй раз разуть Россию ?
"Похвальное" рвение. Пусть покажет хоть одно достижение своего роснано, инвестиции страны в недвижимость для чубайсят за границей врятли прорывом назовешь
Рыжий - красавчег!!!
Еще круче было его рвение распродать Роснано иностранным инвесторам.
Вот так финансируют огромные бабки в конторку из бюджета, а поднакопил деньжат и распродался сразу...А прорыва нет, одни порывы.