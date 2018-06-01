Фото: asu.ru
Красавица из Алтайского края, аспирант исторического факультета АлтГУ Елена Вервекина стала победительницей первого международного конкурса Miss BRICS International.
Как сообщили в пресс-службе классического вуза, конкурс завершился на прошлой неделе в Нью-Дели. Конкуренцию нашей красавице составили девушки из Бразилии, Венгрии, Германии, Зимбабве, Индии, Ирана, Непала, Нигерии, Польши, России, Уганды и Японии.
По словам президента Международного альянса стратегических проектов БРИКС Ларисы Зеленцовой, во время выступления девушки демонстрировали национальные костюмы, исполняли песни, рассказывали о культуре своих стран.
Что касается номера Елены Вервекиной, то она исполнила русский танец "Калинка-малинка" в национальном костюме. Второе и третье места Miss BRICS International заняли девушки из Ирана и Индии.
"В октябре прошлого года я принимала участие в конкурсе Miss Global Beauty Queen, который проходил в Южной Корее. Там я познакомилась с представительницей Индии, которая затем написала мне, рассказав об этом конкурсе в Нью-Дели, и пригласила принять в нем участие. Я подала заявку и победила!" - отмечает сама победительница конкурса.
Комментарии
Щас нападут
а где фото в купальнике?
вот это шнобак!
Это единственное "достижение" данного ВУЗА. Так образования он не даёт ни какого. Особенно юрфак погряз в разборках между ректором и деканом
а сколько ей лет?
победа страшненькой над страшнЫми
конкурс страшноты однако)