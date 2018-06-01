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Аспирантка АлтГУ победила в международном конкурсе красоты "Мисс БРИКС"

, ИА "Амител"
Конкурс прошел впервые в Нью-Дели

Фото: asu.ru

Красавица из Алтайского края, аспирант исторического факультета АлтГУ Елена Вервекина стала победительницей первого международного конкурса Miss BRICS International.

Как сообщили в пресс-службе классического вуза, конкурс завершился на прошлой неделе в Нью-Дели. Конкуренцию нашей красавице составили девушки из Бразилии, Венгрии, Германии, Зимбабве, Индии, Ирана, Непала, Нигерии, Польши, России, Уганды и Японии.

По словам президента Международного альянса стратегических проектов БРИКС Ларисы Зеленцовой, во время выступления девушки демонстрировали национальные костюмы, исполняли песни, рассказывали о культуре своих стран.

Что касается номера Елены Вервекиной, то она исполнила русский танец "Калинка-малинка" в национальном костюме. Второе и третье места Miss BRICS International заняли девушки из Ирана и Индии.

"В октябре прошлого года я принимала участие в конкурсе Miss Global Beauty Queen, который проходил в Южной Корее. Там я познакомилась с представительницей Индии, которая затем написала мне, рассказав об этом конкурсе в Нью-Дели, и пригласила принять в нем участие. Я подала заявку и победила!" - отмечает сама победительница конкурса.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.06.2018 09:39
- гость -

Щас нападут

0  0
1.06.2018 09:41
- гость -

а где фото в купальнике?

0  0
1.06.2018 09:41
Директор СССР

вот это шнобак!

0  0
1.06.2018 09:49
Гость

Это единственное "достижение" данного ВУЗА. Так образования он не даёт ни какого. Особенно юрфак погряз в разборках между ректором и деканом

0  0
1.06.2018 10:40
- гость -

а сколько ей лет?

0  0
1.06.2018 10:46
- гость -

победа страшненькой над страшнЫми

0  0
1.06.2018 10:51
гость

конкурс страшноты однако)

0  0
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