Фото: Instagram
Аспирант исторического факультета АлтГУ Елена Вервекина стала победительницей первого международного конкурса Miss BRICS International, который завершился на прошлой неделе в Нью-Дели.
Как сообщает пресс-служба вуза, в конкурсе участвовали девушки из Бразилии, Венгрии, Германии, Зимбабве, Индии, Ирана, Непала, Нигерии, Польши, России, Уганды и Японии.
Елена Вервекина в конкурсной программе исполнила русский танец "Калинка-малинка" в национальном костюме.
Судя по профилю девушки в социальной сети, ее родной город – Рубцовск, но живет в Москве. Елена уже участвовала в различных конкурсах красоты. В 2018 году она заканчивает аспирантуру истфака (кафедра всеобщей истории и международных отношений).
"Я работаю в одной из крупных компаний ассистентом руководителя. В октябре прошлого года я принимала участие в конкурсе Miss Global Beauty Queen, который проходил в Южной Корее. Там я познакомилась с представительницей Индии, которая затем написала мне, рассказав об этом конкурсе в Нью-Дели, и пригласила принять в нем участие, — рассказала ТАСС победительница Елена Вервекина.
Международный альянс стратегических проектов БРИКС был учрежден 29 февраля 2016 года. Это автономная некоммерческая организация содействия развитию международных связей в рамках группы БРИКС. На встрече в Нью-Дели собрались представители России и других стран — членов союза, а также представители Сербии, Малайзии, Германии, Великобритании и других государств. Участники встречи рассматривали проекты для совместной реализации в рамках "пятерки".
Комментарии
Красивая)))
Макияж кошмарный.
1.06.2018 10:35
Гостья
В каком месте? Ноздри в треть лица?)))
а брови чёрным широким маркером нарисованы? на умытую, наверное, посмотришь и вздрогнешь