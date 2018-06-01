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Северная Корея и Россия договорились провести встречу на высшем уровне в 2018 году. Ее приурочат к годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами, пишет ТАСС, ссылаясь на ЦТАК.
Согласно данным агентства, договоренность была достигнута после переговоров лидера КНДР Ким Чен Ына и главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пхеньяне, которые прошли в четверг, 31 мая. Уточняется, что стороны договорились "активизировать контакты на высоком уровне, обмен и сотрудничество в разных сферах, в частности, осуществить встречу высших руководителей КНДР и РФ в нынешнем году, когда отмечается 70-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами".
По данным агентства, северокорейский лидер на встрече с министром подчеркнул, что стремление КНДР провести денуклеаризацию все еще "неизменно, последовательно и твердо". Ким Чен Ын добавил, что собирается вести конструктивный диалог с Соединенными Штатами по данному вопросу, а также в целях нормализации отношений между двумя странами.
Лавров стал первым россиянином, встретившимся с Ким Чен Ыном. Встреча прошла в резиденции для почетных гостей "Пэкхвавон".
Отметим, что глава российского МИД на встрече с лидером КНДР передал ему послание от Владимира Путина.
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