Фото: pixy.org
Знак "Движение автобусов запрещено" ввели в РФ с 1 июня. Он будет действовать во время ЧМ по футболу — до 17 июля, пишет РБК, ссылаясь на опубликованное постановление кабмина.
Круглый знак выполнен в формате запрещающих дорожных знаков. В центре круга будет нарисован автобус. Подчеркивается, что действие знака не распространяется на автобусы, которые выполняют регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам.
Зона действия знака распространяется от места его установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка — до конца населенного пункта.
В апреле Минтранс объявил, что с 1 июня в РФ будет введен частичный запрет на въезд автобусов в города-организаторы ЧМ. В городах разрешат ездить лишь муниципальным автобусам, а также автобусам, которые оборудованы системой спутниковой навигации "ЭРА-ГЛОНАСС". Также в эти города смогут заезжать автобусы с разрешением, полученным в МВД.
Ранее власти Москвы утвердили схему дорожного движения на время турнира. В частности, в течение чемпионата будут частично перекрыты улицы возле стадионов "Лужники", "Спартак" и фан-зоны на Воробьевых горах.
Напомним, мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.
Комментарии
и где же наша успешная бизнесвумен будет брать желтую известку для рисования разметки?