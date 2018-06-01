Фото: altai-republic.ru
Глава Республики Алтай Александр Бердников поприветствовал назначение Виктора Томенко на пост временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края.
Как сообщает пресс-служба правительства республики, Бердников направил коллеге телеграмму.
"От имени жителей Республики Алтай и от себя лично приветствую Ваше назначение временно исполняющим обязанности губернатора Алтайского края! Наши регионы всегда помогали и поддерживали друг друга: радовались успехам и были рядом во времена потрясений, преобразований и в чрезвычайных ситуациях. Республика Алтай и Алтайский край – давние партнеры, два уникальных субъекта на берегах великой Катуни", — подчеркнул Александр Бердников.
Также он заверил коллегу, что "Горный Алтай всегда в случае необходимости подставит плечо и протянет руку помощи своим соседям".
Глава республики пожелал Виктору Томенко успешной реализации намеченных планов, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и большого личного счастья.
Комментарии
А когда этого алкаша выгонят ?
А что ему ещё остаётся делать?))))))))))
2 раза "КУ!", делал?
Пьяным на работе его еще ни кто не видел.А вот таких деятелей -как савинцев -франк к кормушке не подпускал! И на хлебные места не ставит! Удачи Вам АВ!
Хе-хе)