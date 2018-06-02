Выходные можно начать с квеста по краеведению "Я люблю Алтайский край". Начнется он в 12:00, а завершится только в 18:00. Всех желающих принять участие ждет в парке "Солнечный ветер". Мероприятие проведут специалисты Алтайского краевого центра детско-юношеского туризма и краеведения. Можно будет расширить знания об Алтайском крае, получить подарки и призы. Вход свободный.
В 13:00 в ТЦ "Пинер" начнется детский праздник "Каникулы супергероев". Детей ждут призы, игры, аниматоры в роли известных героев, бумажное шоу, сладости и бесплатный аквагрим. Родителей порадует то, что мероприятие будет бесплатным.
В парке Центрального района 2 июня с 12:00 до 19:00 состоится гастрономический фестиваль "Едарама". Здесь можно побывать на кулинарных мастер-классах, продегустировать еду из разных стран и культур, а также выиграть различные призы.
В 18:00 в баре "Питер" (Взлетная, 2е) пройдет концерт-спектакль "Снимай фуфайку" (12+). А в это же время в культурном пространстве "Галерея" (Гоголя,52) начнется "рок-туса" (12+). Как обещают организаторы, это будет концерт без сцены. Выступать будут команды G.Y. K. из Томска, Water, Please из Кемерово, "Деревья Умирают Стоя" и "Нет ничего твоего" из Барнаула.
3 июня в 14:00 стоит побывать на сказочной премьере на теАRТральной площадке "Спичка" (Ползунова, 37). Это будет представление "Сказка о рыбаке и рыбке" — спектакль с элементами игры, предназначенный для самой широкой аудитории. На сцене "Спички" в 14:00 его представит театральное товарищество "НОС", которое работает в жанре новой клоунады.
В воскресенье вечером любительская театральная мастерская "Homo Artisticus" закроет свой театральный сезон. Мероприятие пройдет в 18:00 в "Галерее". Артисты покажут спектакль "Я всегда улыбаюсь".
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