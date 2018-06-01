Фото: www.winecellar.ru
Союз потребителей "Росконтроль" предоставил Роспотребнадзору информацию о том, что уровень фальсификата среди сыров достиг 65 процентов. Такие данные союз потребителей получил на основе проверки 59 образцов продукции, из которых 38 сыров попали в черный список "Росконтроля". В этот список попали и представители Алтайского края. Речь идет о "Столице молока" и "Каменском маслосыркомбинате".
Как пишет "Лента.ру", проверка проходила в самом популярном ценовом сегменте: от 270 до 450 рублей за килограмм. В черном списке организации оказалась продукция производителей: "Переславский Сыродельный завод", СДМ, "Порховский", "Брасовские сыры", "Мелодия вкуса", "Сыродел", FreshFoods, "Каменский маслосыркомбинат", "Добрый сыровар", "Столица молока", "Данковский молочный завод". По информации "Росконтроля", половина фальсифицированной продукции имеет высокое содержание трансжиров и является опасной для здоровья.
Кроме того, Союз потребителей выявил, что 11 из 15 торговых сетей, в которых проводились проверки, торгуют фальсификатом. В "Росконтроле" настаивают, что магазины не могут не знать о качестве поставляемой им продукции.
Деньги оказались дороже репутации для таких сетей, как "Билла", "Магнит", "Глобус", "7я", "Лента", "Ашан", "Я любимый", Spar, "Верный", "Виктория", О'КЕЙ. В этих сетях в день очередной проверки был представлен широкий ассортимент фальсификата.
Эксперты организации отмечают, что настоящий сыр не может стоить дешевле 420-450 рублей за килограмм. Однако на прилавках магазинов зачастую лежат сыры в ценовой категории 300-350 рублей за килограмм, что уже должно насторожить покупателя.
Комментарии
является опасной для здоровья
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Губят сволочи народ!
надо же удивили!!!
слава богу, што я в машке отовариваюсь
там без фальсификатов, все по чесноку
В наглую травят людей, а продолжительность жизни растёт. Вы ещё колбасу не проверяли.
Покупали сыр в столице молока "Элитный" за 500 с чем то рублей. Хорошее качество, похож на сыр. Потом опа, и сыр превратился в пластилин. Несколько раз еще взяли и перестали ((
Высокая цена - не гарантия качества. Так что лотерея это. Валить надо в деревню, на натуральное хозяйство.
и с чего вдруг такая цена у сыра - 450?